McLaren | Norris sogna una macchina veloce e adatta alle sue esigenze nel 2024

Una delle scuderie certamente più attese per il 2024 è la McLaren. Il team di Woking, dopo una grande ripresa dall’estate del 2023 vuole tornare ai fasti di un tempo, e ha tutte le carte in regola per riuscire quantomeno a dare qualche grattacapo a coloro che si presenteranno come favoriti per i nastri di partenza della prossima stagione. In più hanno a disposizione due piloti giovani ma di assoluto talento come Norris e Piastri. Il britannico si appresta a correre con la storica squadra della sua nazione per il sesto anno consecutivo, quello della possibile consacrazione dopo campagne molto difficili.

“I piccoli dettagli fanno la differenza – ha spiegato Norris. Parlo di come rendere il pilota un po’ più felice e a suo agio, piuttosto che avere una macchina più veloce, ma come ho già detto, preferisco una monoposto migliore ma complicata da guidare piuttosto che il contrario, ossia più lenta ma più facile da gestire. E’ complicato comunque lavorare sulla vettura, perché bisogna trovare dei compromessi, come per esempio avere un buon anteriore senza essere aggressivi in uscita di curva col posteriore. E’ dura, ma ho fiducia nella squadra, specialmente dopo quanto fatto in questa stagione, e possiamo realizzare una buona macchina ma che possa anche iniziare ad adattarsi meglio alle esigenze dei piloti”.