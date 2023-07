F1 | Le strategie per il GP d’Austria: due soste e partenza con le medie

Nel Gran Premio d’Austria di oggi il fattore determinante sarà il degrado delle gomme. Lo scorso anno il consumo degli pneumatici è stato determinante specialmente nella lotta tra Leclerc e Verstappen, con la Red Bull che ha sofferto e non poco, mentre la Ferrari, al contrario di quanto visto in questa prima parte del 2023 è riuscita a gestire il tutto in maniera eccellente. Nell’unica sessione di libere di venerdì e di questo weekend, la sensazione è che la RB19 possa andare in sofferenza con degrado, ma ovviamente è una considerazione troppo superficiale visto che questo format non permette di fatto ai team di lavorare.

La Pirelli per la gara di oggi, in condizioni di asciutto consiglia tre diverse tipologie di strategie. La prima, quella che dovrebbe essere la più veloce vede la partenza con gomme medie, e nella finestra dal 18° al 26° giro box per hard fino al 45°/51° giro, dopodiché ultimo stint con medie. Altra soluzione, media/hard/hard con un primo stint più corto di qualche giro rispetto alla strategia precedente. In ultima istanza, una sola sosta con partenza su medie e rientro ai box tra il 27° e il 37° giro per andare sulle dure fino alla fine. Chiaramente le situazioni di Virtual e Safety Car potrebbero cambiare le carte in tavola, mentre l’utilizzo della soft è scartato in ogni situazione.