Formula 1 | Ferrari, sabato agro-dolce in Austria

F1 Sprint GP Austria Ferrari – Carlos Sainz ha conquistato il primo podio della sua stagione concludendo brillante terzo nella gara Sprint del Gran Premio d’Austria, che si è corsa in condizioni di pista particolarmente insidiose, bagnata nelle prime fasi ma in progressivo miglioramento fino ad essere adatta anche alle gomme slick nelle tornate conclusive. Corsa più in salita per Charles Leclerc che è partito da centro griglia dopo essere stato penalizzato per aver ostacolato Oscar Piastri nella Sprint Shootout della mattina.

La corsa. Carlos al via ha approfittato delle difficoltà di Lando Norris per salire dal quinto al quarto posto, dopodiché si è messo in attesa assistendo da spettatore interessato al duello tra Sergio Perez e Nico Hülkenberg. Quando al 12° giro il messicano ha superato la Haas, Sainz è stato lestissimo a sbarazzarsi del tedesco e ha poi impostato un passo costante che gli ha permesso di portare a casa il primo podio del suo 2023. Charles, invece, fin dai primi giri è stato coinvolto in un duello molto aspro con Esteban Ocon per l’ottavo posto: il monegasco ha tentato più di una volta l’attacco ma alla fine ha perso una posizione da Norris. A quel punto insieme alla squadra ha deciso di tentare la carta del cambio gomme dal momento che la pista si stava asciugando e molti piloti si stavano fermando per il pit stop. Alla tornata 18 Leclerc è passato dalle Intermedie alle slick di mescola Soft scivolando 14°. Nei pochi giri a disposizione è poi riuscito a risalire fino al dodicesimo posto finale.

Gran Premio. Domani per il Gran Premio si riparte da quanto visto in qualifica ieri: sul circuito di Spielberg le condizioni meteo sono previste in netto miglioramento e Charles e Carlos scatteranno dalla seconda e dalla terza posizione. La gara di oggi non ha dato informazioni utili sul passo gara a causa delle condizioni di pista bagnata, quindi – per preparare i 71 giri della corsa di domani – la squadra si baserà soprattutto sui riscontri emersi nel corso dell’unica sessione di prove libere andata in scena ieri.