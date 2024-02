C’è tanta curiosità attorno alla McLaren, la quale è stata certamente la sorpresa più positiva della scorsa stagione. La MCL38 nei test in Bahrain ha avuto qualche problemino che a Woking sperano comunque di aver risolto. L’obiettivo per il 2024 sarà quello di migliorare la quarta posizione conquistata nel campionato costruttori, non facile perché Mercedes e Ferrari vogliono a tutti i costi avvicinarsi alla Red Bull, e speriamo quindi di vedere una bella bagarre, magari coinvolgendo anche i campioni in carica in qualche modo. Lando Norris, alla sesta stagione nello storico team britannico, punta alla prima vittoria in carriera, pur non dichiarandolo.

“Siamo finalmente arrivati alla nostra prima gara della stagione – ha detto Norris. Sarà il mio sesto anno in Formula 1 e con la McLaren: abbiamo concluso il 2023 alla grande, quindi speriamo di continuare così già a partire dal Bahrain. E’ stato grandioso tornare al volante di una macchina di Formula 1 la scorsa settimana: nei test di Sakhir la MCL38 si è comportata bene, e questo è sicuramente un buon modo per affrontare il prossimo weekend di gara. Abbiamo imparato tante cose, ma c’è sempre qualcosa alla quale bisogna abituarsi sulla nuova monoposto”.