Helmut Marko ha ammesso che ci sono almeno quattro piloti che stanno puntando al sedile Red Bull di Sergio Perez per il 2025. Tuttavia, l’austriaco ha voluto precisare che il messicano ha ancora l’opportunità di dimostrare di meritare il prolungamento del suo contratto.

“Checo deve fornire prestazioni costanti -ha dichiarato Marko al Kleine Zeitung- è chiaro che non può sempre guidare al livello di Verstappen, ma se arriva secondo in campionato con una o due vittorie, sarà sicuramente un argomento per il 2025. Da un lato è un sedile molto ricercato ma dall’altra parte nessun compagno di squadra può reggere il confronto con Max e può diventare rapidamente demoralizzante”.

L’80 enne austriaco ha aggiunto che anche i piloti Racing Bulls, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, stanno osservando molto da vicino la situazione di Perez.

“Per entrambi, non si tratta solo di rimanere in Formula 1, ma anche della possibilità di una promozione in Red Bull Racing. Questo vale per la persona che domina chiaramente la stagione all’interno della squadra”.

Marko nega che l’ex pilota della Red Bull, Alex Albon, sia ancora un contendente per sostituire Perez. E poi c’è Carlos Sainz che appiedato dalla Ferrari, è alla ricerca di un sedile ma il consulente del team di Milton Keynes è sicuro che lo spagnolo non aspetterà la decisione della Red Bull sul secondo pilota che, con molta probabilità, avverrà in estate:

“Albon non è un problema per noi: ha un contratto con la Williams fino al 2025. Sainz probabilmente vuole prendere una decisione prima di noi”.