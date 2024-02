F1 | Piero Ferrari: “Hamilton ha visitato Maranello diverse volte”

Durante i test pre-season che si sono svolti la scorsa settimana in Bahrain (che ospiterà anche la prima gara della stagione questo weekend, ndr), il sette volte iritato, Lewis Hamilton, ha avuto modo di parlare durante la conferenza stampa dei piloti, della sua firma con la Ferrari a partire dal 2025. Il britannico ha ammesso che fin da bambino il suo sogno era quello di gareggiare vestito di rosso. Quando gli è stato chiesto se fosse mai stato a Maranello, Hamilton ha negato, dichiarando di aver comprato una Ferrari nel 2010 ma di non essere andato personalmente poiché sembrava una mancanza di rispetto nei confronti della Mercedes.

Tuttavia, il figlio di Enzo Ferrari, Piero, in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ha ammesso che in realtà Hamilton ha fatto più volte visita alla fabbrica a Maranello.

“Forse non tutti lo sanno, ma Lewis Hamilton è sempre stato suscettibile al glamour della Ferrari. E’ un nostro cliente! Ha visitato la fabbrica più di una volta. È venuto come acquirente delle nostre auto. Il suo garage non sarebbe completo senza una nostra macchina, una in particolare (si riferisce alla supercar multimilionaria LaFerrari, ndr). Avevamo appena rinnovato il contratto con Vettel e le cose stavano andando bene. Ricordo che Lewis fece una battuta: ‘Se aspetti 12 mesi, vengo io'”.