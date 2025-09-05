F1 GP Monza | Ferrari, Hamilton: “Ho fiducia nella squadra, possiamo fare progressi”

Lewis Hamilton ha terminato in quinta posizione la sua prima giornata da pilota Ferrari a Monza. Il sette volte campione del mondo si è tolto anche la soddisfazione di chiudere al comando la prima sessione di prove libere. L’approccio dell’inglese sembra essere cambiato rispetto a un mese fa, e nonostante la penalità in griglia di cinque posizioni da scontare domenica, c’è fiducia sul lavoro della squadra per il prosieguo di un weekend che sembra essere partito in maniera positiva, sia per lui che per il team.

“È sempre speciale essere in pista davanti ai tifosi: la passione e l’energia qui a Monza sono davvero uniche – ha detto Lewis. La macchina è sembrata piuttosto buona questo pomeriggio ed è stato incoraggiante chiudere in testa nelle Libere 1. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti tra le sessioni che analizzeremo con attenzione, perché non siamo sicuri che ci abbiano portato nella direzione giusta, ma c’è tempo per sistemare le cose in vista di domani. Il nostro passo sul giro è parso competitivo e abbiamo raccolto informazioni preziose su tutte le mescole: la priorità sarà quindi capire come continuare a migliorare il passo gara. Sono fiducioso che la squadra possa fare buoni progressi durante la notte e lavoreremo per arrivare pronti e avere una buona qualifica”.