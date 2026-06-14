F1 | GP Barcellona: E’ arrivata la prima vittoria in Ferrari di Hamilton!

Quando Lewis Hamilton ha deciso di lasciare la Mercedes per approdare in Ferrari, non è stato per il fattore economico. Sir Lewis, fin da quando era un piccolo campione sui kart e indossava il casco rosso, sognava la vittoria in Ferrari. Dopo un 2025 difficile che però non ha mai messo in dubbio il talento del sette volte iridato, la vittoria è arrivata oggi. Nella pista dove nel 1996, un certo Michael Schumacher vinse la sua prima vittoria al volante della Ferrari.

Il pilota inglese, è stato autore di una gara perfetta, con le chiamate giuste e ora apre il titolo Mondiale perché, complice il problema tecnico sulla Mercedes di Kimi Antonelli, Hamilton recupera e si porta a -41 dalla vetta.

A completare il podio, la Freccia d’Argento di George Russell che aveva perso la seconda posizione al 61esimo passaggio a favore di Antonelli che poi nel giro dopo ha dovuto lasciare la gara. Terza posizione per la McLaren di Lando Norris. Podio tutto inglese e non succedeva dalla gara di Silverstone del 1968.

Quarta posizione per la Red Bull di Max Verstappen che ha preceduto l’altra McLaren di Oscar Piastri.

Isack Hadjar è sesto con l’altra Red Bull, davanti alle ottime Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto in settima e ottava posizione. A chiudere la Top 10, troviamo le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Gara sfortunata per Charles Leclerc, costretto al ritiro durante il 63esimo giro per un problema tecnico ancora da identificare.

La classifica finale del Gran Premio di Barcellona

La classifica Piloti dopo il GP di Barcellona

Kimi Antonelli resta al comando con 156 punti davanti a Lewis Hamilton che dista a -41 punti. George Russell occupa la terza posizione con 106 punti davanti a Charles Leclerc che con il quarto posto ha solo 75 punti. Lando Norris chiude la Top 5 con 73 punti.

La classifica Costruttori dopo il GP di Barcellona

Mercedes guida la classifica con 262 punti davanti alla Ferrari che ha un distacco di 72 punti. Terzo posto per la McLaren con 141 punti, seguita dalla Red Bull a 89 punti e dall’Alpine che con 60 lunghezze, chiude la Top 5.