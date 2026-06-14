F1 GP Barcellona | Hamilton al primo successo in Ferrari: “Tutte le vittorie sono speciali, ma questa è unica”

La Storia, quella con la S maiuscola, si è compiuta a Barcellona. Sul tracciato catalano, alla sua trentunesima gara con la Ferrari, Lewis Hamilton ha conquistato la prima vittoria al volante della Rossa, scrivendo una pagina destinata a rimanere nella memoria degli appassionati di Formula 1.

È stato un fine settimana da assoluto protagonista per il sette volte campione del mondo, capace di confermare sin dalle qualifiche il grande potenziale mostrato dalla Ferrari SF-26. Sabato Hamilton era andato vicinissimo alla pole position, sfuggita per pochi millesimi a favore della Mercedes di George Russell. Una prestazione che aveva già lasciato intendere come il britannico fosse pronto a giocarsi il successo in gara.

La domenica ha poi confermato tutte le aspettative. Hamilton ha gestito la corsa con esperienza, velocità e grande lucidità, supportato da una Ferrari impeccabile sia sul piano tecnico che strategico. Determinante si è rivelato il regime di Virtual Safety Car causato dal ritiro dell’Aston Martin di Fernando Alonso nel corso del 41° giro. Il muretto Ferrari ha reagito prontamente, richiamando il numero 44 ai box per una sosta che si è rivelata decisiva. Grazie al nuovo set di pneumatici, Hamilton ha potuto rientrare in pista con un vantaggio strategico importante nei confronti delle Mercedes di Russell e Kimi Antonelli, che avrebbero effettuato la loro seconda sosta soltanto qualche giro più tardi, con quest’ultimo che successivamente è stato costretto al ritiro a pochi giri dalla bandiera a scacchi.

Un successo che assume un significato ancora più profondo alla luce delle difficoltà vissute nel 2025. Nella sua prima stagione in Ferrari, Hamilton aveva attraversato momenti complessi, arrivando persino a mettere in discussione il proprio rendimento. Tuttavia, il britannico non ha mai smesso di credere nel progetto Ferrari e nel lavoro svolto insieme alla squadra guidata da Frederic Vasseur.

L’introduzione del nuovo regolamento tecnico nel 2026 sembrava poter rappresentare il punto di svolta e così è stato. Hamilton ha saputo rispondere presente, sfruttando al meglio una SF-26 cresciuta sensibilmente grazie anche agli aggiornamenti introdotti proprio a Barcellona, tra cui il nuovo fondo e la nuova ala anteriore. Miglioramenti che hanno consentito alla Ferrari di compiere un ulteriore passo avanti nella lotta al vertice.

Il destino ha voluto inoltre regalare una suggestiva coincidenza. Esattamente come accadde a Michael Schumacher trent’anni fa, anche Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria con la Ferrari sul circuito di Barcellona. Un parallelo che inevitabilmente alimenta l’entusiasmo dei tifosi del Cavallino Rampante in quel sottile filo rosso animato dal destinato.

Il successo di Hamilton, che riporta al trionfo un driver di Maranello dopo ben 13 anni sulla pista spagnola (l’ultimo prima di oggi è stato Alonso nel 2013), inoltre interrompe un importante digiuno di vittorie per Ferrari che durava da quasi un biennio. La Rossa infatti non saliva sul gradino più alto del podio dal Gran Premio del Messico 2024, dove a vincere la gara dell’Hermanos Rodriguez fu Carlos Sainz con lo lo spagnolo che a fine stagione lasciò il sedile del Cavallino proprio al 44.

Al termine della gara, Hamilton non ha nascosto la propria emozione: “Innanzitutto devo fare un enorme grazie a tutti quelli che sono qui, alla Ferrari, a tutti quelli che lavorano in fabbrica e a Fred per aver creduto in me e per avermi portato in questo team – ha affermato l’inglese – L’anno scorso avevo iniziato con un sogno, passando poi un’annata impossibile. Però non abbiamo mai perso la speranza e il team ha continuato sempre a tenermi alto il morale apportando miglioramenti continui. Se questo non bastasse, ho i fan migliori del mondo e abbiamo raggiunto tutto quello che sognavamo insieme. Grazie mille a tutti”.

Quella ottenuta in Catalogna rappresenta la vittoria numero 106 della sua straordinaria carriera. Alla domanda se fosse il successo più emozionante della sua vita sportiva, Hamilton ha risposto: “Sono tutte vittorie speciali, ognuna a modo suo. Però questa è unica. Guardavo la Ferrari vincere quando ero piccolo, la vedevo in televisione e mi chiedevo cosa significasse vincere con questa macchina. Oggi ho avuto la risposta. Fred e tutto il team meritano tantissimo questo risultato. Sono grato a tutti loro e spero che questa sia soltanto la prima di tante vittorie. I pit stop sono stati perfetti, la strategia eccellente e la macchina fantastica. Forza Ferrari!”.

Infine, interrogato sulle possibilità di vedere Ferrari e Hamilton in lotta per il titolo Mondiale, con il distacco da Antonelli sceso a 41 punti, il britannico ha mantenuto i piedi per terra: “Ci godiamo questo risultato. La stagione è ancora lunga, i nostri rivali sono molto veloci e abbiamo ancora tanto lavoro da fare per colmare il divario. Ma una cosa è certa: non è finita qui”.