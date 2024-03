F1 | GP Australia 2024, le strategie: due soste sicure, la gialla consigliata per la partenza

Il Gran Premio d’Australia è ormai prossimo. Tra poche ore scatterà la terza gara del mondiale 2024 di Formula 1, con Max Verstappen e Carlos Sainz in prima fila, e una succulenta seconda fila composta da Lando Norris e Charles Leclerc, i quali avanzano di una casella per via della penalità inflitta a Sergio Perez dopo le qualifiche di ieri per impeding nei confronti di Nico Hulkenberg. Checo sarà quindi sesto, alle spalle di un ottimo ma un po’ deluso Oscar Piastri. A Melbourne le condizioni sembrano essere molto simili a quelle del sabato, con forte vento e cielo per lo più uggioso: ci aspettiamo una gara con due soste minime, al netto ovviamente di Safety Car e bandiere rosse, molto frequenti all’Albert Park.

GP Australia 2024, i set di pneumatici disponibili

La chiave dovrebbe essere il degrado degli pneumatici, di uno step più morbido rispetto allo scorso anno, e il fattore graining potrebbe determinare e non poco l’evolversi della gara. La Pirelli consiglia la partenza su gomma media per poi fare due stint con le dure, tant’è che praticamente tutti ne hanno a disposizione due set nuovi, o rodati, come i due McLaren e Aston Martin, ma fondamentalmente al massimo della prestazione. Le soft non sembrano essere consigliate, tutti ne hanno praticamente tre usate a disposizione, parliamo dei top ovviamente, tranne Hamilton, il quale ha un set di morbide nuove per via della mancata qualificazione in Q3. Sulle altre strategie, Pirelli ci dice come si possa partire anche con le dure o con le soft, ma sembrano essere le scelte meno convenzionali.

GP Australia 2024, le strategie consigliate