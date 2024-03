F1 | Sainz stremato al termine delle qualifiche: impresa dello spagnolo a Melbourne [VIDEO]

F1 Sainz GP Australia – Fatica e non poco per Carlos Sainz al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Lo spagnolo, operatosi meno di due settimane fa all’appendice, ha mostrato una forma fisica non perfetta all’Albert park, aspetto che l’ha portato a “rancare” non appena sceso dalla vettura al termine della qualifica. Una prova di forza importante che ha confermato il grande spirito del pilota spagnolo, sempre pronto a dare il 100% a prescindere da tutto e tutti. Sainz, ricordiamo, ha chiuso le qualifiche di questa mattina in seconda posizione.

Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la partenza di questo appuntamento mondiale sul tracciato dell’Albert Park. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.