F1 | Ferrari, Leclerc: “Con il lavoro potremo battere la Red Bull”

La Ferrari conferma i miglioramenti fatti rispetto all’anno scorso. La SF-24 è la seconda macchina più forte in pista, solo la Red Bull, ovviamente, è davanti, e la stessa RB20 ha dato al momento anche a Perez una vettura in grado di andare particolarmente forte. Leclerc è arrivato terzo in Arabia Saudita, a 18 secondi da Verstappen, e così come in Bahrain, il distacco è dimezzato rispetto al 2023 (Sainz a 35 secondi, Leclerc a 43). Bisogna continuare a lavorare, ma la strada intrapresa a Maranello sembra essere quella giusta.

“Siamo andati su un set-up specifico ma che mi dava poca fiducia in gara – ammette Leclerc a Sky – specialmente sul primo settore e sulla frenata della curva 22, ma comunque la macchina era buona, nell’ultimo giro ho visto l’opportunità di fare il giro veloce grazie anche al DRS di Ricciardo e quindi ho spinto ed è andata bene. La Red Bull comunque ne aveva di più, specialmente all’inizio con le hard, lì abbiamo fatto più fatica e dobbiamo vedere come migliorare, perché ieri non siamo riusciti subito ad accendere le rosse, e oggi è successo con le bianche. Mi aspettavo di essere più vicino a loro, però ha influito anche la Safety Car, abbiamo perso un po’ di tempo e dopo il passo in sé era come ce lo aspettavamo”.

“Non possiamo puntare il dito su un’area in particolare: Red Bull più veloce di noi di 3/4 decimi al giro, ma sono tanti nel motorsport, però per poterli recuperare dobbiamo migliorare mezzo decimo da una parte e mezzo da un’altra. Bisogna lavorare come negli ultimi mesi, siamo la squadra che più è migliorata rispetto all’anno scorso e questo è grazie al lavoro a casa e in pista. Siamo in un momento positivo, bisogna continuare a lavorare così e sono sicuro che le soddisfazioni, ossia vincere e battere Red Bull, arriveranno a breve”.