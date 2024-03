Ferrari | Buona la prima per Bearman: “Credo sia andata bene”

E’ andata bene la prima gara in Formula 1 e in Ferrari di Oliver Bearman. Il pilota inglese, chiamato di fretta e furia per sostituire Carlos Sainz, operato di appendicite, ha chiuso al settimo posto nel Gran Premio dell’Arabia Saudita. Una bella progressione quella del giovane 18enne, scattato dall’undicesima posizione in griglia, bravo a destreggiarsi in mezzo a macchina più lente, in grado di sorpassarle con relativa facilità. Poi un gran ritmo, pari a quello di Russell e simile a quello di Leclerc, e poi una bella difesa nel finale nei confronti di Norris e Hamilton, dietro con gomme più fresche, ma mai realmente pericolosi.

“Per essere la mia prima volta penso sia andata bene – ha detto Bearman. Ho usato per tanti giri consecutivi sia soft che hard, ho seguito altre macchine e ho cercato di usare le batterie nel modo giusto per superare. Insomma tante prime per me oggi, penso di essermela cavata bene, ho avuto disciplina e non ho commesso errori, era questo l’obiettivo per me in gara. Su questa pista la cosa più difficile è stato il livello di spinta che riesci a sostenere con queste gomme: ho dato tutto durante la gara, e specialmente sulle dure puoi appoggiarti tanto, perché durano, ma richiede tanta precisione per andare bene in ogni giro”.

Leggi anche: Bearman driver of the day del GP Arabia Saudita 2024

“Quando sono arrivato alla fine, vedevo i due piloti con la soft più veloci e il posteriore mi stava abbandonando, ma dovevo continuare a spingere. Fisicamente ho sofferto, soprattutto dopo la gara quando cominci a rallentare ti rendi conto che sei stanco. Dura al livello fisico, non il circuito migliore per debuttare ma penso che sia stato fatto un bel lavoro”.