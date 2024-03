F1 | Red Bull, il solito Verstappen domina anche a Jeddah

Nessuna sorpresa neanche sulla pista di Jeddah. Dopo la vittoria nella gara inaugurale del Bahrain, il sabato arabo ha regalato una nuova vittoria dominante da parte di Max Verstappen. L’olandese, scattato dalla pole position, ha imposto fin dal via il proprio martellante ritmo interrotto solamente dall0ingresso della Safety Car causato dall’incidente dell’Aston Martin di Lance Stroll al giro 7.

Ma si è trattata solamente di una momentanea interruzione, con il tre volte campione del mondo che ha sopravanzato in tutta facilità la McLaren di Lando Norris (rimasta in pista come la Mercedes di Lewis Hamilton, evitando così di effettuare la sosta durante il congelamento della corsa) durante il 13° passaggio per poi avviarsi indisturbato verso un nuovo successo. Per la Red Bull si tratta di una nuova doppietta, in un dominio che ormai non fa più notizia.

“Nel complesso è stato un weekend fantastico per tutto il team, ma anche da parte mia mi sono sentito molto bene in macchina fin dalla partenza. Il primo stint è stato un pochino più lungo rispetto a quello che avremmo voluto, ma con la Safety Car abbiamo dovuto adattarci. Con le gomme dure all’inizio scivolavamo, ma poi è andato tutto bene e siamo molto soddisfatti”.

L’olandese, completando il proprio intervento, ha aggiunto: “L’ideale sarebbe stato non fare uno stint così lungo con le gomme, ma siamo stati obbligati. Problemi al collo? C’è tanta forza G durante il giro, è certamente uno dei circuiti più fisici”.