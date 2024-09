F1 | Aston Martin, venerdì di test per Alonso e Stroll

Baku – Giornata di test per la Aston Martin, che spende la prima sessione di libere ad effettuare prove comparative sul fondo di entrambe le vetture. Nella prima sessione è Fernando Alonso a segnare il miglior tempo fra i due: lo spagnolo è settimo, mentre il compagno di squadra Lance Stroll si ferma in tredicesima posizione. I risultati si capovolgono nelle FP2, dove è Stroll a conquistare il settimo tempo, mentre Fernando è dodicesimo. Il team di Silverstone – che altro non attende che di vedere Adrian Newey cominciare a fare magie – analizzerà tutti i dati raccolti per ottimizzare il set-up della vettura in vista delle qualifiche.

Alonso: “Analizzeremo tutti i dati con i nostri ingegneri”

“Abbiamo raccolto diversi dati in queste due sessioni di prove libere che analizzeremo con gli ingegneri. Abbiamo provato diverse soluzioni che studieremo, per capire qual è la strada giusta per ottimizzare il set-up prima della qualifica”.

Stroll: “Vogliamo lottare in qualifica”

“Fernando e io abbiamo fatto dei test comparitivi sul fondo nella prima sessione di libere. Analizzeremo tutti i dati, stanotte, per scegliere la migliore soluzione per il resto del weekend. Stiamo spingendo a fondo per sfruttare al meglio la AMR24 e vedremo cosa possiamo fare stanotte per metterci in grado di lottare in qualifica”.

