Formula 1 | Perez comincia con il piede giusto in Azerbaijan: l’analisi dopo le libere a Baku [VIDEO]

Formula 1 GP Azerbaijan Perez – Inizio “sprint” per Sergio Perez nel venerdì di libere a Baku, teatro del 17° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, dovute a un feeling non perfetto con la RB20, il messicano è riuscito fin da subito a trovare il giusto assetto sul tracciato azero, dimostrandosi veloce e competitivo sia al mattino che al pomeriggio.

Una condizione importante, soprattutto nel confronto con Max Verstappen, che l’alfiere della Red Bull spera di mantenere per il resto del weekend. L’appuntamento è fissato per le 12:00 di domani con la terza sessione di libere a Baku, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.