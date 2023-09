F1 | Aston Martin, Alonso pronto a lottare ancora per il podio a Monza

Fernando Alonso torna in pista a Monza, per la prima volta come pilota Aston Martin. Il circuito brianzolo ha regalato tante soddisfazioni all’asturiano, sopratutto negli anni in Ferrari, e l’amore dei tifosi per lui non è mai scemato. Dopo il podio in Olanda, Fernando sembra essere determinato a ripetere l’esperienza su quello che è stato il suo Gran Premio di casa per tanto tempo: nella prima sessione di libere Alonso si mette in sesta posizione, mentre scende in ottava nelle FP2. Il problema al sistema di alimentazione sulla vettura gemella desta dei sospetti, e i minimi distacchi dagli avversari non lasciano fare sogni tranquilli alla Aston Martin, che dovrà essere perfetta per poter restare davanti.

“E’ stata una buona prima giornata a Monza, l’adrenalina era alle stelle. E’ sempre bello tornare qui: una pista davvero unica, con un set-up con livelli di downforce davvero bassi. Sono felice di essere tornato, ma Lance ha avuto un problema e ci siamo dovuti adattare, utilizzando solo un set di gomme peer sessione. E’ lo stesso per tutti e domani sarà davvero difficile, dalla sesta alla sedicesima posizione passano pochi decimi. Dovremo essere chirurgici domani”.