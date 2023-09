F1 | GP Italia, Isola ottimista sulla permanenza di Pirelli come fornitore unico [VIDEO]

F1 GP Italia Pirelli – Intervistato da Mara Sangiorgio durante la diretta della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Mario Isola ha raccontato la trattativa tra Pirelli e la Federazione per l’estensione dell’accordo come fornitore unico di pneumatici, sottolineando come ben presto potrebbero esserci delle importanti novità.

Nonostante la complessità della trattativa, la quale riguarda non solo la Formula 1 ma anche gran parte delle categorie di contorno (Formula 2, Formula 3 e Formula Academy) le parti si stanno impegnando a trovare un punto d’incontro anche sul fronte commerciale, così da estendere l’attuale accordo in scadenza alla fine del 2024.

Appuntamento alle 12.30 su Sky Sport F1 HD e TV8 per la terza e ultima sessione di libere, la quale servirà a piloti e squadre per preparare la qualifica in programma sempre questo pomeriggio alle 16.00.