F1 | Verstappen: “A Silverstone non la migliore prestazione, ma la pole è stata incoraggiante”

Il Gran Premio del Belgio segna una tappa significativa nella stagione di Max Verstappen, non solo per la sua rilevanza ma anche per il forte legame personale con il tracciato di Spa-Francorchamps. A pochi giorni dal via, il pilota della Red Bull ha condiviso le sue impressioni sul circuito e sul momento del team, dopo una gara a Silverstone che ha lasciato sensazioni sicuramente negative per quanto accaduto specialmente alla ripartenza dalla Safety Car.

Spa rappresenta per il quattro volte campione del mondo un appuntamento speciale: la vicinanza geografica con i Paesi Bassi, il sostegno numerosissimo dei tifosi e il fatto di essere nato in Belgio contribuiscono a creare un’atmosfera familiare. Ma è anche dal punto di vista tecnico che l’olandese mostra grande rispetto per un circuito che richiede precisione e coraggio.

“Spa è un classico ed è da sempre il mio circuito preferito in calendario – ha detto Max. Un tracciato old school dove bisogna fare tutto per bene per ottenere un buon giro. Mi piacciono le curve veloci come l’Eau Rouge, e il layout diverso dal resto del calendario, compresi i cambi di pendenza rendono la pista molto impegnativa da affrontare. A Silverstone non abbiamo fornito la nostra migliore prestazione, ma la pole in qualifica è stata incoraggiante. Sono tornato in fabbrica la scorsa settimana per passare un po’ di tempo al simulatore con il team e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Laurent.”

Infine, ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi: “In Belgio c’è sempre un enorme supporto da parte dell’Orange Army ed è come una seconda gara di casa per me, quindi tornerò a indossare il casco del Leone Arancione, il mio berretto e gli stivali speciali”.