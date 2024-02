Test F1 | Ferrari, danni al fondo per Leclerc dopo un passaggio su un tombino/cordolo rotto

Test F1 – La seconda giornata in Bahrain si è interrotta bruscamente per una bandiera rossa causata dalla rottura di un cordolo/tombino nel rettilineo opposto a quello dei box. Lewis Hamilton è passato in quella parte di pista causando appunto questo problema, e successivamente Charles Leclerc, transitando in quel punto ha avuto un danno importante al fondo vettura. I meccanici della Ferrari sono impegnati nella sostituzione della parte, e sperano di rimettere il monegasco in pista in tempo, bandiera verde permettendo chiaramente, visto che da più di mezz’ora si sta lavorando per rimettere a posto il cordolo. Anche sulla Mercedes del sette volte campione del mondo si stanno valutando le condizioni del fondo. Leclerc era impegnato in una simulazione passo gara, girando sul 38 alto con le gomme C3, e ricordiamo occupa attualmente la prima posizione della giornata.

Aggiornamento ore 11:00: la sessione del mattino non riprenderà, ci vuole almeno un’ora per la riparazione. Le vetture torneranno in pista alle 12:00 ora italiana (le 14:00 in Bahrain).

