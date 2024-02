F1 | Test Bahrain, resoconto ore 11: sessione conclusa in anticipo causa tombino

Test Bahrain Day 2 2024 – La sessione mattutina della seconda giornata di test in Bahrain si è conclusa in anticipo con l’esposizione della bandiera rossa poiché è saltata la copertura di un tombino dopo il passaggio di Lewis Hamilton. Charles Leclerc che lo seguiva ha colpito i detriti riportando qualche danno al fondo della SF24. Dal momento che la riparazione del tombino richiede più tempo, è stato deciso di anticipare la pausa pranzo per i piloti con la sessione pomeridiana pronta a partire dalle 13:00.

Tornando ai test, davanti a tutti si è classificato Charles Leclerc, autore del miglior tempo in 1:31.750. Il pilota monegasco ha mostrato un buon passo gara nella simulazione, interrotta poi a causa della bandiera rossa. Seconda posizione per la McLaren di Oscar Piastri davanti alla Williams di Logan Sargeant.

Quarta posizione per la Red Bull di Sergio Perez che ha accusato problemi già ad inizio sessione. Il messicano ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Mercedes di Lewis Hamilton. Settimo Guanyu Zhou su Alfa Romeo, seguito dall’Alpine di Pierre Gasly.

A chiudere la TOP 10 della classifica, troviamo la Haas di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda.

Appuntamento alle 12:00 per la sessione pomeridiana dei test.

