DIRETTA F1 | Test Bahrain 2024: la seconda giornata LIVE [LIVE TIMING E VIDEO]

Diretta Test Bahrain Day 2 – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento della seconda giornata dei test ufficiali Formula 1 in Bahrain! A partire dalle 08:00 fino alle 17:00 vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale con tempi, foto e video dal circuito del Sakhir. Dopo la pausa invernale finalmente si riaccendono i riflettori su una nuova stagione ricca ed entusiasmante: 24 Gran Premi di cui 6 Sprint Race. Nella giornata di ieri, Max Verstappen non ha deluso le aspettative, dimostrando di essere favorito per la lotta al titolo. Sul lato Ferrari, Sainz ha lavorato meglio rispetto a Leclerc ma va detto che il monegasco ha girato al mattino quando le condizioni erano più calde, rispetto al pomeriggio. Hanno sorpreso le cugine delle Red Bull, le Racing Bulls con Daniel Ricciardo che ieri ha siglato il quarto tempo.

Ma adesso è tempo di passare alla pista!

