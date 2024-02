Test F1 Giorno 2 | Resoconto ore 10: Leclerc primo, tanti problemi per Perez

Test F1 – Sono passate due ore dall’inizio della seconda giornata di test. In Bahrain, le squadre sono impegnate nel mettere a punto le monoposto così da prepararle al meglio alla prima gara della stagione, che ricordiamo sarà la prossima settimana proprio sul tracciato di Sakhir, provando però anche vari setup. E’ il caso della Ferrari, la quale ieri ha svolto un lavoro più basilare, senza spingere, mentre oggi, necessariamente si andrà a fare un qualcosa di più dettagliato. Dall’altra parte della barricata, dopo le buone indicazioni di ieri, la Red Bull ha faticato per le prime due ore di questa giornata: oggi in pista c’è Sergio Perez, il quale ha avuto diversi problemi specialmente con l’impianto frenante, una vera e propria beffa considerando la linearità della giornata di ieri con Max Verstappen.

Leclerc davanti a Piastri, Perez prova a recuperare il tempo perduto

Charles Leclerc si trova attualmente al comando con la sua Ferrari con il tempo di 1:31.750 (29 giri percorsi), eseguito con gomme C3, ossia quelle che saranno le soft nel prossimo weekend di gara. Seconda posizione per la McLaren di Oscar Piastri, staccato di quasi sei decimi (23 giri). La MCL38, dopo qualche problemino nel corso della mattinata di ieri sembra aver trovato continuità. Terzo Sargeant (30 giri), una iniezione di fiducia dopo i tanti guai avuti ieri dalla Williams. Ecco Sergio Perez: per il messicano della Red Bull 19 giri percorsi e difficoltà anche a tenere la vettura in pista, più un impianto frenante che ha fatto di tutto per dare dei grattacapi a Checo. Quinto Alonso, un po’ “anonimo” ma impegnato nel suo lavoro (23 giri). Chiudono la top ten Zhou, Gasly, Hamilton (27 giri, concentrato più sul passo gara e che sembra essere costante). Nono Hulkenberg, decimo Tsunoda.

