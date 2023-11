Red Bull | Verstappen non vuole fermarsi più!

La stagione incredibile di Max Verstappen e della Red Bull non è ancora finita. Il campione del mondo olandese vuole puntare alle diciannove vittorie in questo 2023 su ventitré gare, sarebbe un record probabilmente impossibile da replicare in futuro. Max, dopo il successo della scorsa settimana si prepara per quello che sarà l’ultimo weekend con il format della Sprint Race, e stando alle dichiarazioni rilasciate nella classica anteprima, non ha alcuna intenzione di mollare, e punta dritto verso il prossimo trofeo, quello del primo posto in Brasile.

“Eccoci in Brasile e all’ultima Sprint della stagione – ha detto Verstappen. Dopo una buona prestazione in Messico, siamo fiduciosi per questo fine settimana ma dobbiamo mantenere alta la concentrazione. E’ pazzesco aver vinto sedici gare quest’anno, non pensavo sarebbe stato possibile. Questo dimostra la stagione fantastica che stiamo vivendo. Apprezzo tutto il duro lavoro e l’impegno dei ragazzi della squadra, sono felice di poterlo vedere anche nelle prestazioni in pista. Adesso l’attenzione è tutta sulla diciassettesima vittoria!”.