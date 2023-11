Formula 1 | Perez devastato dal weekend del Messico

Dopo una domenica disastrosa nel suo Messico, Sergio Perez vuole in tutti i modi riprendersi, pensando soltanto al prossimo weekend, quello in Brasile e nel quale ci sarà anche l’ultima Sprint Race della stagione. Inevitabilmente, Checo pensa ancora a quanto accaduto nel suo Gran Premio di casa, e la troppa voglia di vincere davanti ai suoi tifosi ha probabilmente avuto il sopravvento sulla razionalità mentre affrontava quella prima curva con Leclerc e Verstappen. L’obiettivo è resettare e mantenere un vantaggio tranquillo nei confronti di Hamilton in classifica mondiale. I punti di distacco tra i due al momento sono solo venti.

“Il Messico è stato devastante per me – ha ammesso Perez. In questo sport però sono cose che possono succedere, e non puoi permetterti di pensare cosa sarebbe potuto accadere. Volevo vincere in casa mia più di ogni altra cosa, ma ormai è andata e il mio obiettivo è quello di finire al secondo posto nel mondiale piloti. Sono fiducioso in vista del Gran Premio in Brasile, possiamo ottenere dei risultati. Sembrava che le cose stessero andando bene, perché mi sento molto più a mio agio in macchina e il lavoro fatto col team sta dando i suoi frutti in termini di assetto e prestazioni. Quella di Interlagos sarà una sfida totalmente diversa, ma è una pista divertente e abbiamo due opportunità per conquistare punti essendoci la Sprint Race, sarà una sfida in termini di assetto. Vogliamo massimizzare il più possibile questa possibilità”.