Red Bull | Verstappen e Perez: più considerazione ai piloti nelle decisioni della Formula 1

La governance della Formula 1 tiene sempre meno conto dell’opinione dei piloti. La GPDA, Grand Prix Drivers Association, sembra non avere molta voce in capitolo negli aspetti decisionali del Circus e della FIA. Max Verstappen, tre volte campione del mondo della Red Bull, non le manda a dire, e dopo la bordata nei confronti del Gran Premio di Las Vegas e della Sprint Race, si scaglia ancora una volta contro i poteri forti, chiedendo che i piloti vengano presi più in considerazione in futuro per migliorare questo sport.

“A volte ci sono troppe regole di cui tenere conto – ha detto Max a Total Motorsport. Ci sono troppi passaggi politici per apportare un cambiamento o per prendere una decisione. Mi piacerebbe che la GPDA avesse qualcosa da dire in tal senso, ma anche avere la possibilità di cambiare la Formula 1, ma questo non è il mondo reale”.

Gli fa eco Checo Perez, suo compagno di squadra: “Sarebbe meglio che la GPDA avesse più influenza, perché non sto parlando solo di un pilota, ma della maggioranza. Stiamo vivendo questo sport e sarebbe bello vedere che nel prossimo futuro si tenga maggiormente in considerazione l’opinione dei piloti e dell’associazione”.