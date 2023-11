F1 | GP Las Vegas, Verstappen non risparmia critiche alla governance della Formula 1

Da parte di Max Verstappen è arrivata un’altra bordata, l’ennesima, a Liberty Media. Questa volta al centro dell’attenzione e del chiacchiericcio mediatico ci è finita Las Vegas che nel prossimo weekend ospiterà la Formula 1, su una pista cittadina ricavata unendo le strade principali della capitale economica e d’intrattenimento dello Stato del Nevada.

Per l’olandese infatti lo scopo principale dell’arrivo del Circus a Las Vegas, dove la top class ci ha corso ad inizio degli anni’80 sempre su un cittadino creato all’interno del parcheggio del Caesars Palace, non sarebbe quello di mettere al centro l’evento sportivo in quanto tale ma le innumerevoli iniziative di contorno. Una situazione che di fatto pone l’attenzione principale sullo spettacolo e sull’intrattenimento esterno anziché sulla pista.

Verstappen non è nuovo ad uscite del genere nei confronti della governance della Formula 1. Basti ricordare il giudizio che costantemente ripropone sulle Sprint Race, format che dal 2021 è presente in alcuni weekend di gara durante l’anno. Nel confronti di queste mini gare l’olandese è sempre stato netto e tagliente nel giudizio, definendole estranee al DNA della classe regina del motorsport. Ora ha affondato il colpo anche su Las Vegas.

Verstappen arriva all’appuntamento di Las Vegas dopo aver conquistato il diciassettesimo successo stagionale, arrivato al termine del Gran Premio del Brasile. L’olandese ha dominato il campionato 2023, che lo ha visto chiudere matematicamente i giochi iridati lo scorso 7 ottobre in Qatar. Nonostante il titolo sia già in bacheca, il tre volte campione del mondo non intende sentirsi appagato continuando a fare incetta di vittorie.

“Prima di tutto penso che andremo lì più per lo show che per la gara in sé, se si guarda al layout della pista – ha dichiarato recentemente Verstappen, citato da Motorsport – Ma non mi interessa così tanto. Sono più dell’opinione che andrò lì farò le mie cose e poi me ne andrò”.

Interrogato sulla similarità tra Las Vegas e Monaco, essendo entrambe piste cittadine, l’alfiere della Red Bull ha aggiunto: “Sì, ma il luogo stesso di Monaco è storia. Tutti vogliono essere stati a Monaco una volta. Non si possono davvero fare paragoni”.