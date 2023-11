F1 | Red Bull, Brawn favorevole alla sostituzione di Perez

Ross Brawn sarebbe propenso a mettere al fianco di un pilota talentuoso come Max Verstappen un compagno di squadra più competitivo rispetto all’attuale Sergio Perez. Il messicano infatti è stato protagonista di un’annata da dimenticare, dove ha fatto molto bene nelle primissime gare (dove tra l’altro ha conquistato finora gli unici due successi del 2023) salvo poi pagare dazio nel lungo periodo nel confronto con l’olandese.

L’ex direttore generale della Formula 1, intervistato da TalkSport, non ha solo parlato della coppia della squadra anglo-austriaca ma ha ancora focalizzato l’attenzione sui principali competitor. Per Brawn infatti il divario del 2023 è destinato a diminuire, con l’ex direttore tecnico della Ferrari che dando valore alla propria tesi ha discusso dei miglioramenti mostrati in pista dalla McLaren ad oggi secondo forza alle spalle della schiacciasassi Red Bull.

“Nonostante il dominio della Red Bull a cui stiamo assistendo ci sono delle indicazioni – ha detto Brawn – La McLaren con Norris e occasionalmente con Piastri sta bussando, come si vuole dire, alla porta. Voglio essere ottimista sull’idea che in questo inverno possa esserci un reset. Quando sei davanti puoi iniziare prima la progettazione della futura monoposto ed ecco che hai un vantaggio, potendo allungare un dominio che può durare diversi anni”.

Brawn ha poi aggiunto: “Vorrei vedere qualcuno più competitivo sull’altra macchina, perché purtroppo Perez non sta facendo tanta concorrenza a Verstappen. Può essere emozionante, negli anni di dominio, se anche sull’altra macchina c’è un pilota competitivo che può dare filo da torcere. Ad esempio come accaduto con Hamilton e Rosberg, fu un anno fantastico nel quale la Mercedes dominava”

