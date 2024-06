Red Bull | Perez: “Abbiamo perso competitività nella seconda sessione”

La Red Bull continua a faticare dal lato del box di Sergio Perez. Il pilota messicano ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna in tredicesima posizione, denotando diversi problemi con il bilanciamento della sua RB20 specialmente nella seconda sessione. Il messicano è conscio del fatto che questo fine settimana sarà in salita, come molto spesso gli capita a dire il vero, per via della penalità inflittagli in Canada e che dovrà scontare nella griglia di partenza della gara di domenica.

“La giornata era iniziata bene – ha ammesso Checo. Poi però nella seconda sessione abbiamo fatto delle modifiche all’assetto e credo che sia stata persa prestazione da qualche parte, quindi dovremo analizzare attentamente il tutto. Nel corso delle libere la vettura è stata messa sotto sforzo, quindi speriamo di raccogliere le giuste informazioni in vista delle qualifiche. Lavoreremo per garantire che la macchina sia nella posizione corretta in termini prestazionali per le prove ufficiali e la gara, bisogna trovare il giusto bilanciamento. Qualifiche cruciali in questo weekend per via della penalità in griglia, e la mancanza di sorpassi da queste parti significa che sarà molto importante fare un tempo molto veloce così da partire da una buona posizione domenica”.