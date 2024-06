Ferrari | GP Spagna, grosse difficoltà per Leclerc nelle libere

Giornata molto difficile per Charles Leclerc. A Barcellona, il pilota della Ferrari ha chiuso al sesto posto al termine delle libere, ma sin dal primo giro delle PL1, il monegasco ha avuto difficoltà con il feeling della sua monoposto, sia per quanto riguarda la simulazione qualifica che per quel che concerne i long run. Da quel team radio “Questa macchina è orrenda”, figlio di una SF-24 ibrida, ovvero solo con una parte dei nuovi aggiornamenti montati, necessari per fare una prova comparativa, il vincitore del Gran Premio di Monaco non ha mai trovato la confidenza giusta, nemmeno nel pomeriggio, quando è stato tanto fermo ai box per cambiare profondamente alcuni particolari dell’assetto della vettura.

“Una giornata difficile per quel che mi riguarda – ha ammesso Leclerc alla fine della seconda sessione di prove libere in Spagna. Abbiamo faticato un po’ a trovare il giusto bilanciamento della vettura e ci concentreremo su questo aspetto nel prepararci in vista di domani. In FP2 abbiamo montato i nuovi aggiornamenti ma abbiamo parecchio lavoro da fare visto che ancora non mi sento pienamente a mio agio”.