Ferrari | Vasseur: “Impossibile fare pronostici, una folata di vento può cambiare tutto”

La Ferrari ha chiuso la prima giornata di prove libere in Spagna con il secondo posto di Sainz e il sesto di Leclerc. Umori un po’ diversi tra i due “Carletti”: lo spagnolo ha trovato subito un buon feeling con la sua SF-24 in versione aggiornatissima sin dalla prima sessione, mentre il vincitore di Monte Carlo ha faticato e non poco prima con una macchina con solo una parte degli sviluppi, e poi anche nel pomeriggio ha faticato sia sul giro secco che sul passo gara, rimanendo peraltro tanto ai box per effettuare dei cambi di set-up pesanti sulla monoposto. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari è stato protagonista nella conferenza stampa tra le due sessioni, e questi sono i passaggi più interessanti.

“In Canada abbiamo sbagliato tutto, dall’inizio alla fine – ha ammesso Vasseur. Avevamo problemi di assetto, affidabilità e ci sono stati contatti in pista. Penso quindi che nulla sia andato per il verso giusto in quel weekend. Speriamo di aver capito come mai siano stati fatti questi errori, lo vedremo in questo weekend ma abbiamo una buona idea di ogni singola questione e spero che riusciremo a evitare ogni problema, questo è il nostro obiettivo”.

“E’ impossibile ad oggi (venerdì, ndr) avere una previsione dei risultati perché ci sono otto vetture che sono state in grado di andare in pole position o la prima fila sin da inizio stagione. Quindi è impossibile capire ad oggi come andrà, parliamo di un decimo o massimo un decimo e mezzo. Puoi fare una pole, e la settimana dopo per una folata di tempo essere al terzo posto. La Formula 1 di oggi è questa, bisogna prendere ogni risultato con le pinze. Abbiamo buone sensazioni”.