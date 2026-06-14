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F1 | GP Barcellona, Audi continua a crescere: Hulkenberg in Q3

Dodicesimo tempo per Bortoleto

di Jessica Cortellazzi14 Giugno, 2026
F1 | GP Barcellona, Audi continua a crescere: Hulkenberg in Q3

L’Audi Revolut F1 Team si presenta al Gran Premio di Spagna con rinnovata fiducia dopo una sessione di qualifiche che ha confermato i progressi mostrati nelle ultime settimane. Sul tecnico tracciato del Montmelò, uno dei circuiti più impegnativi del calendario per vetture e piloti, la squadra è riuscita a portare entrambe le monoposto nelle posizioni che contano del centro gruppo, dimostrando competitività in un fine settimana caratterizzato da temperature elevate e distacchi minimi tra i protagonisti della griglia.

A guidare la carica è stato Nico Hulkenberg, autore di una prestazione solida che gli ha permesso di conquistare il nono posto e di eguagliare il miglior risultato stagionale del team in qualifica. Molto positiva anche la prova di Gabriel Bortoleto, dodicesimo e a pochi millesimi dall’accesso al Q3, confermando il buon momento della squadra e la crescente confidenza del giovane brasiliano con la vettura.

Con una gara che si preannuncia particolarmente impegnativa sul fronte della gestione degli pneumatici, l’Audi Revolut F1 Team può affrontarla con ottimismo. Il passo mostrato nelle simulazioni di gara e le posizioni di partenza ottenute offrono infatti concrete possibilità di inserirsi nella lotta per la zona punti, obiettivo che rappresenterebbe un’ulteriore conferma del percorso di crescita intrapreso dalla squadra in questa stagione.

Nico Hulkenberg: “Grande soddisfazione ottenere il miglior risultato stagionale”

“Sono soddisfatto del risultato. Il nono posto è un buon esito per noi e non credo che ci fosse molto di più da ottenere, quindi è sicuramente un aspetto positivo. La qualifica non è stata del tutto semplice. Ho avuto un momento difficile alla curva 3 durante il mio primo tentativo in Q1, il mio tempo sul giro è stato cancellato e questo ci ha costretti a utilizzare un set extra di pneumatici per superare il turno. Di conseguenza ci siamo trovati un po’ penalizzati nelle fasi successive, ma siamo rimasti calmi, abbiamo eseguito tutto correttamente e siamo riusciti a entrare in Q3. Il gruppo è estremamente compatto, quindi ottenere finora il mio miglior risultato stagionale in qualifica è motivo di soddisfazione. Sarà la prima gara davvero calda dell’anno, quindi la gestione e il degrado delle gomme saranno fondamentali. La nostra vettura tende a comportarsi piuttosto bene sul passo gara e nelle simulazioni di long run; inoltre mi sono sentito a mio agio con la macchina per tutto il weekend, quindi spero che riusciremo a inserirci nella lotta per conquistare qualche punto”

Gabriel Bortoleto: “Ci sono delle buone possibilità per noi”

“Nel complesso è stata una sessione di qualifica discreta. Il mio ultimo giro lanciato è stato buono, anche se avrei potuto guadagnare ancora qualche centesimo nell’ultimo settore. Il gruppo è stato molto compatto per tutto il weekend, quindi era importante mettere insieme un giro pulito e massimizzare ciò che avevamo a disposizione. Guardando alla gara, penso che ci siano delle opportunità per noi. Molto dipenderà dal nostro passo gara, ma sono fiducioso che potremo fare un buon lavoro e risalire fino alla Top 10″

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Venerdi 12 giugno

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 13 giugno

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 14 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.657 Km | 66 giri

Foto F1

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