Mercedes | Wolff: “Team al lavoro per capire il problema avuto a Zandvoort”

Ci sono ancora degli interrogativi in casa Mercedes per quanto accaduto a Zandvoort. Chiaramente, il settimo e ottavo posto di Russell e Hamilton non possono soddisfare la squadra di Brackley, reduci prima della pausa estiva da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate. Pochi giorni per riordinare le idee e mettere tutto a punto in vista di Monza. La tappa brianzola sarà anche l’occasione per Kimi Antonelli di partecipare per la prima volta in una sessione ufficiale in Formula 1, guidando la W15 di Russell nelle PL1 di domani mattina.

“Il weekend a Zandvoort è stato deludente, non siamo riusciti a raggiungere il livello che ci aspettavamo – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Lewis è risalito fino alla zona punti, ma partire fuori posizione ha limitato i risultati. George, invece, ha sofferto di un degrado elevato che gli ha impedito di avere il ritmo necessario per lottare tra i primi sei. Il team è già al lavoro, analizzando tutti i dati per capire cosa abbia causato questi problemi. Anche se la prossima gara di Monza è imminente, abbiamo l’opportunità di riscattarci subito. Parliamo di un circuito molto diverso da Zandvoort, probabilmente anche più veloce quest’anno grazie ad alcune delle modifiche apportate. Dovremo anche valutare l’effetto della riasfaltatura della pista. Monza rappresenta sempre una sfida affascinante sia per i team che per i piloti, e siamo impazienti di affrontarla”.

“L’atmosfera qui è sempre speciale, grazie alla passione dei tifosi italiani per le corse. Sarà ancora più emozionante durante le PL1, quando Kimi Antonelli prenderà il volante della macchina di George per una sessione da rookie. Fa parte del nostro programma junior da quando aveva 12 anni, quindi questo è un momento importante sia per lui che per il team. Sono certo che si godrà l’esperienza di guidare di fronte al suo pubblico di casa e che i tifosi saranno entusiasti di vedere un nuovo talento italiano in pista”.

