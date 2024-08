F1 | GP Italia 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa F1 Monza – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Monza per la conferenza stampa del Gran Premio d’Italia! A partire dalle 14:30, vi riporteremo le dichiarazioni di Lando Norris, Sergio Perez e Alex Albon. Alle 15:00, la parola passa a Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Nico Hulkenberg.

15:19 Hamilton su accoglienza a Monza: “Non so cosa aspettarmi. Nel corso degli ultimi anni ho sempre ricevuto un benvenuto caloroso, anche quando lottavo contro la Ferrari. Negli ultimi anni, mi dicevano: ‘Vieni in Ferrari’, quindi sarà interessante sapere cosa mi diranno”

15:18 Opinioni su pausa estiva:

Hulkenberg: “Credo che sia importante avere delle pause, è un calendario impegnativo con dei trittici. Tutti i membri del team lavorano con orari molto lunghi. Dopo Singapore avremo un’altra pausa più lunga e sono sicuro che per il team è un aspetto positivo”

Leclerc: “Come piloti non possiamo lamentarci. Viaggiamo nelle migliori condizioni possibili, abbiamo un programma adeguato per un atleta. Tutto è concepito per il nostro benessere ma per i meccanici è più stressanti ed è difficile avere una vita normale. 24 gare è il massimo possibile”

15:15 Leclerc su GP Monza: “C’è una motivazione in più per fare bene, per noi inizia già il lunedì a Maranello con molti tifosi. Sembra che abbiamo una macchina forte con un carico basso, è la nostra gara di casa, a livello emotivo è speciale ed è importante per tutti fare bene ma non facciamo niente di diverso per andare meglio qui. E’ un’emozione speciale, vedi i tifosi che viaggiano fino a Monza per la Ferrari, per vederci vestiti di rosso. Vedere i meccanici, gli ingegneri, ogni membro del team. E’ un weekend speciale, una settimana stancante ed è importante tenere le energie per domenica. Ricevi tanto sostegno”

15:13 Hamilton su Antonelli: “Osservandolo nelle varie formule, vediamo tanti piloti giovani che emergono ma ci sono solo 20 sedili disponibili e vanno guardati questi giovani rispetto agli esperti. Per lui è un’opportunità di crescita e lavorerà con i migliori, è un peso molto importante sulle spalle di un ragazzo”

15:12 Nico Hulkenberg: “Non sono molto fiducioso, le ultime gare non sono andate molto bene ed è difficile valutare in anticipo come lavorerà il nostro pacchetto. Domani in pista capiremo anche i dettagli che sono stati ottimizzati. Qui c’è un’energia incredibile. Binotto in Audi? Per lui è ancora presto, sarà necessario comprendere il quadro e farsi un’idea di come ottimizzare tutto. Il mio compagno di squadra? E’ un discorso aperto, non ho voce in capitolo, mi piacerebbe avere il compagno di squadra più forte”

15:07 Lewis Hamilton: “Sicuramente è diverso quest’anno essere a Monza, c’è una passione incredibile rivolta verso le corse. E’ entusiasmante vedere i tifosi, qualcosa che non viene eguagliata in molti posti. Non è stato scioccante a Zandvoort, non siamo riusciti ad entrare nella finestra perfetta, con il senno di poi abbiamo rivisto delle cose che avremmo dovuto fare diversamente, il passo gara non è stato tremendo. La qualifica va migliorata. Abbiamo imparato tante e ho più speranze per questo weekend ma anche altri portano aggiornamenti, come Ferrari e anche McLaren sarà della partita. Kimi Antonelli? Ho detto molto tempo fa che secondo me il team doveva scegliere lui ed il tempo dirà cosa decideranno. E’ un ragazzo giovane ed estremamente talentuoso ma ha soltanto 18 anni, davanti a sè ha un futuro luminoso e sono entusiasta di vedere i suoi progressi”

15:04 Charles Leclerc: “Non voglio che le ultime due gare cambino le nostre aspettative, siamo in un momento difficile ma dopo Zandvoort abbiamo capito delle cose, in particolare dopo sabato. Qui dovremmo lottare per il podio ma non per la vittoria. Penso che siamo in una posizione migliore rispetto alle piste ad alto carico, portiamo degli aggiornamenti e speriamo che una volta messo tutto insieme, ci avvicineremo. Non penso che Monza sia la pista migliore per valutare gli aggiornamenti. Io dare dei consigli a Lewis? Non penso che abbia bisogno ma è speciale guidare per la Ferrari a Monza, è iconico”

15:02 Rieccoci collegati!

14:50 A tra poco con la seconda parte della conferenza!

14:48 Norris su possibilità di vincere il titolo: “Una vittoria per me è incredibile, era quello che ho sempre sognato però per quanto io non pensi al campionato, si può vedere in un modo positivo o negativo. Adesso mi importa di questo weekend, non penso ai prossimi. Io affronto la vita al momento ma la situazione dopo la gara cambia.

14:45 Norris su pressione per vittoria titolo: “Non sono sotto pressione quanto pensate voi, ho sofferto tanto su questo punto all’inizio della mia carriera. Penso di aver imparato tanto su come gestire le cose, so di non essere a testa a testa con Max ma so come gestire le domande dei media. Io stesso penso che devo essere all’altezza in ogni weekend, la pressione c’è ma sta a me gestirla. Mi sento a mio agio, sento di andare in pista e guidare come so. Un weekend vale l’altro”

14:41 Perez su lotta titolo: “McLaren ora ha il vento in poppa ma noi non ci siamo seduti, forse c’è voluto troppo tempo ma ora conosciamo i nostri problemi e si tratta di sfruttare il potenziale”

14:38 Alex Albon: “A Zandvoort siamo stati bloccati da altre vetture e potevamo fare punti. Essere squalificati in qualifica ci ha danneggiato parecchio. In termini di bilanciamento non c’è molto da dire ma abbiamo avuto più carico e questo ci fa avvicinare qualcosa a centro gruppo ma attendiamo ancora la seconda parte del pacchetto, sperando che si possano risolvere i problemi di bilanciamento. Penso che qui a Monza possiamo lottare per i punti ma penso che avremo una macchina discreta. Licenziamento Sargeant? Mi concentro su me stesso, Logan è una persona eccezionale e sono sicuro che le cose per lui si sistemeranno, so quanto è veloce. Ora arriva Colapinto e la curva di apprendimento per lui sarà ripida”

14:35 Sergio Perez: “Arriviamo in piste diverse dove speriamo di essere vicini in gara. Il punto più importante per noi è che abbiamo capito i problemi della vettura, speriamo che nelle prossime settimane, riusciremo a fare dei progressi. Comprendere il problema ha aiutato tanto, perché trovi un assetto che ti aiuta ad aggirarlo. Ora va risolto. Il mio nuovo ingegnere di pista, c’è da quando sono arrivato alla Red Bull, la comunicazione è diversa ma credo che le cose funzionino bene”

14:35 Lando Norris: “Sono tornato a casa, ho cenato e sono andato a dormire dopo la vittoria ma è stata una bella sensazione. Monza è una pista diverte, c’è molta fiducia. I campionati sono aperti fin dall’inizio, l’obiettivo è cercare di lottare per il campionato costruttori più che quello piloti. Qui abbiamo un punto interrogativo perché l’anno scorso non siamo andati bene, non ci aspettiamo di essere forti come a Zandvoort, ci sarà una concorrenza forte”

14:30 Inizia la conferenza stampa!

