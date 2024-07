F1 | Alpine, Ocon si regala la Q3 e la quinta fila a Spa-Francorchamps

Il sabato di Spa-Francorchamps non è stato affatto negativo per l’Alpine. In un weekend di trambusto, con le dimissioni del team principal Famin, Esteban Ocon ha portato la sua A524 in Q3, conquistando il decimo posto assoluto. Oggi però il francese partirà nono grazie alla penalità inflitta a Verstappen per la sostituzione del motore a combustione interna sulla monoposto del campione del mondo olandese. E’ andata un pelo peggio invece a Gasly, dodicesimo e molto deluso per non aver quantomeno replicato la prestazione del suo compagno di squadra.

“Qui a Spa abbiamo portato alcuni aggiornamenti per questo weekend, e raccoglieremo dati ogni volta che scendiamo in pista – ha detto Ocon. E’ stato un bel pomeriggio, siamo riusciti a massimizzare il potenziale in qualifica. Le condizioni meteo hanno reso le cose difficili sul bagnato, e la Q3 è stata più complicato non avendo a disposizione gomme nuove. Partiremo in piena zona punti, sappiamo che non sarà una gara facile ma ci siamo dati una buona opportunità. Probabilmente sarà asciutto, quindi bisogna valutare bene la strategia”.

“E’ stato deludente uscire in Q2, specialmente dopo il secondo posto della Q1 – ha commentato Gasly. Non abbiamo sfruttato al massimo i giri di lancio, quindi le gomme non sono state preparate al meglio, avevo la sensazione di poca aderenza al posteriore. Bisogna capire come massimizzare le prestazioni: il mio assetto è diverso da quello di Ocon, ci siamo concentrati sulle curve compromettendo un po’ la velocità in rettilineo, quindi vedremo cosa porterà in gara. Dovrebbe essere asciutto, abbiamo provato alcune cose nelle libere in quelle condizioni, quindi speriamo che il tutto venga ripagato al traguardo. Puntiamo alla top 10!”.