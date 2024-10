McLaren | Stella furioso con la FIA: “I commissari hanno rovinato una gara emozionante”

Ha alzato la voce Andrea Stella, team principal della McLaren in merito alla penalità comminata a Norris per il duello vinto in pista con Verstappen. A pochi giri dalla fine, l’inglese ha raggiunto l’amico rivale per il terzo posto, che sarebbe valso sì il podio, ma soprattutto un piccolo guadagno in classifica iridata. Entrambi sono usciti fuori pista, e la sensazione è che l’olandese abbia spinto Lando fuori pista, andando esso stesso anche oltre la riga bianca. Per i commissari della FIA le cose sono andate diversamente: Max era davanti all’apex della curva, e per questo motivo dunque è il britannico nel torto. L’ex Ferrari non ci sta, e lo ha fatto capire chiaramente nel dopo gara.

“Credo che i commissari abbiano interferito, compromettendo quello che è stato uno spettacolo emozionante – ha detto l’ingegnere di Orvieto. Entrambe le vetture sono andate fuori pista, quindi entrambe hanno tratto vantaggio. È un peccato, perché ci è costato il podio. La nostra posizione è chiara, ma questo tipo di decisioni da parte dei commissari non è contestabile. Per noi la questione è chiusa, ora ci concentriamo sulla prossima gara”.

E ancora: “È un peccato che la gara di Lando sia stata inizialmente compromessa da Max, che lo ha spinto fuori in curva 1, e poi, dopo aver fatto un grande lavoro per riprendersi la posizione grazie a un ottimo ritmo e strategia, abbia perso il podio per una penalità che non comprendiamo né condividiamo. Riteniamo che questo non sia stato un modo corretto per influenzare l’esito della gara”.

