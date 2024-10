F1 | Ferrari domina a Austin: doppietta Leclerc-Sainz e lotta per il titolo ancora aperta

La Ferrari ha messo in scena una prestazione impeccabile al Gran Premio degli Stati Uniti, portando a casa una splendida doppietta con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro, mentre il suo compagno di squadra ha conquistato la seconda posizione grazie a una strategia aggressiva e alla superba gestione delle gomme, caratteristica della SF-24. È stata la doppietta numero 87 nella storia del team, la seconda della stagione dopo quella in Australia, e la terza con l’attuale coppia di piloti.

Il risultato non è stato solo frutto della bravura dei piloti, ma dell’impegno collettivo del team: dai meccanici agli ingegneri, fino agli strateghi, sia in pista che a Maranello. Questo successo, unito ai punti conquistati nella Sprint Race di ieri, ha portato il bottino di squadra a 55 punti, un record storico per Ferrari. Ora la Scuderia è ancora in corsa per il titolo costruttori, a soli 8 punti di distacco dalla Red Bull e 54 dalla McLaren.

Dopo le qualifiche del sabato, il team nutriva un cauto ottimismo. L’approccio meticoloso si è rivelato vincente, con un’accurata analisi delle precedenti partenze che ha permesso a Leclerc di sfruttare una situazione favorevole al via. In curva 1, l’atteso scontro tra Max Verstappen e Lando Norris ha permesso a Charles di prendere subito il comando della gara, mantenendo un ritmo tale da non essere mai realmente minacciato.

Sainz, partito terzo, è rimasto bloccato dietro l’olandese, ma la lucidità del muretto Ferrari ha fatto la differenza: lo spagnolo è stato richiamato ai box al giro 21, prima dei suoi rivali, riuscendo a superare Sergio Perez e guadagnare terreno grazie a un’ottima gestione delle gomme Hard. Questo ha consentito a Carlos di effettuare un perfetto undercut su Verstappen, posizionandosi davanti al campione del mondo.

Leclerc ha effettuato il suo pit stop al giro 26, tornando in pista terzo e riprendendo rapidamente il comando dopo i pit stop di Oscar Piastri e Norris. Al giro 31, lo scenario era quello perfetto per la Scuderia: il monegasco in testa e il suo compagno di squadra subito dietro, una situazione che è rimasta invariata fino alla fine, consegnando alla Ferrari una doppietta negli Stati Uniti che mancava dal 2006.

Ferrari, guardando avanti con fiducia

Il Gran Premio a Austin rappresentava un banco di prova importante per la Ferrari, che ha potuto verificare gli aggiornamenti introdotti a partire da Monza su una pista estremamente selettiva. I riscontri sono stati positivi e il lavoro del team, sia in pista che a Maranello, ha dato i suoi frutti. La Scuderia è ora chiamata a mantenere alta la concentrazione per il prosieguo della stagione, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale della vettura in ogni gara. La prossima sfida sarà il Gran Premio di Città del Messico, ma questa sera, in Texas, il team ha motivo di festeggiare una vittoria memorabile.

