F1 | Racing Bulls, Lawson risale dal fondo alla zona punti: “Non me lo aspettavo”

Austin – Liam Lawson è tornato in Formula 1 e lo ha fatto in grande stile con una incredibile rimonta. Il pilota neozelandese termina la sua prima gara in zona punti, con la nona posizione.

Diciannovesimo al via – a causa delle sessanta posizioni di penalità – Liam recupera subito posizioni al semaforo verde e presto si prende la sua rivincita sui commenti di Fernando Alonso, con cui nella Sprint Race ha avuto qualche scaramuccia. Patito con la hard, Lawson opta per una strategia a due soste e, al secondo pit, rientra davanti al compagno di squadra scatenando la sua ira. Il risultato di oggi dimostra come Lawson abbia ampiamente meritato questo ritorno e, sopratutto, che sia decisamente in vantaggio nella corsa al sedile di Sergio Perez.

Lawson: “Ho fatto una bella gara. Non me lo aspettavo”

“Belle sensazioni, ho fatto una bella gara. Non me lo aspettavo, data la nostra posizione di partenza. Il primo giro è stato incredibile, ho tentato ad ogni occasione e recuperato posizioni. La vettura è migliorata rispetto a sabato, Sapevamo che eravamo forti in qualifica, ma non avevamo certezze per la gara. Speravamo di replicare il buon risultato della Sprint e ci siamo riusciti. La mescola hard funzionava meglio per noi, avevamo un ottimo passo. Dopo la sosta mi sono ritrovato con aria pulita e siamo riusciti ad estendere lo stint più del previsto. L’intero team ha fatto grandi sforzi per prepararmi al mio primo weekend, vorrei ringraziare tutti per avermi aiutato. La pista in Messico è molto diversa, vedremo cosa accadrà”.

Tsunoda: “Tornerò più forte di prima”

Gara diversa per Yuki Tsunoda: il giapponese, decimo al via, si ritrova a lottare per restare in zona punti. Tra gli altri, si ritrova ruota a ruota con Perez, Hulkenberg, Russell, e Albon: con quest’ultimo si ritrova in una accesa lotta che lo porta ad oltrepassare i limiti di pista, e subito arrivano i cinque secondi di penalità. Con il secondo pit-stop il compagno di squadra gli prende la posizione, e con un bloccaggio in curva uno finisce in testacoda perdendo ulteriori posizioni. Termina la gara in quattordicesima posizione.

“E’ stata una gara dura e frustrante. Sono partito con le medie per fare un solo pit-stop, anche se altri avevano optato per una strategia diversa partendo con la hard per estendere il primo stint e finire con le medie. Riguarderemo il tutto per capire cosa avremmo potuto fare meglio, ma anche per imparare per il futuro. Sfortunatamente ho fatto un errore nella seconda parte di gara, ho perso il controllo e sono finito in testacoda in curva uno. E’ stato molto strano e non sono sicuro di ciò che è accaduto. Il Messico è vicino, tornerò più forte di prima”.

