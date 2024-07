McLaren | Piastri sul podio in Belgio: “Russell ha avuto ragione, dovevamo fare una sosta in meno”

Secondo podio consecutivo per Oscar Piastri, che a Spa è arrivato al terzo posto a un secondo da Russell, straordinario vincitore di oggi. Il pilota della McLaren aveva il ritmo per vincere, ma tra la sosta lunga per via del suo errore in posizionamento sulla piazzola, tanto che ha rischiato di investire il suo meccanico, e il tempo perso per sorpassare Leclerc, ha buttato probabilmente al vento la seconda vittoria consecutiva. Alla fine della fiera però, al di là di quanto possano dire gli ingegneri, ha avuto ragione il pilota della Mercedes, rimasto in pista con una sosta in meno contro tutto e tutti. Comunque, l’australiano può essere soddisfatto anche per la bella batosta data a Norris, anonimo oggi.

“Pensavo di poter prendere le Mercedes dopo l’ultima sosta – ammette Piastri. Con la pista sgombra si volava, mi è successo nello stint centrale e questo mi ha permesso di essere in una posizione migliore per il finale, però alla fine bisognava continuare come ha dimostrato George. Noi abbiamo gestito bene, sono contento ma è la seconda volta che arrivo lungo al pit-stop, ho rischiato di investire il meccanico”.

“Ci è mancato qualcosa in termini di velocità, perché ci ho messo un paio di giri per passare Charles e questo mi ha surriscaldato la gomma, ma chiaramente il passo di George dimostra come quella fosse la mossa giusta. Avremmo potuto fare qualcosa di meglio, ma è mancato qualcosa. Ho sensazioni positive: due settimane buone per me e il team, siamo riusciti a recuperare punti sulla Red Bull, anche oggi, il che è positivo prima della pausa. Non vedo l’ora di riposarmi un po’, ma sono stati due weekend molto divertenti”.