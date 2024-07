Mercedes | La delusione di Hamilton: “Avevo gomma ma il team mi ha detto di rientrare ai box”

E’ evidentemente deluso Lewis Hamilton per il secondo posto di Spa. Il sette volte campione del mondo completa comunque la doppietta incredibile della Mercedes, nata dal genio di Russell, il quale è rimasto in pista con una sosta in meno, avendo alla fine ragione anche del compagno di squadra. Il prossimo pilota della Ferrari sapeva di poter spremere ancora di più la gomma nel secondo stint, tanto probabilmente da poter replicare il lavoro fatto da George, ma ha ascoltato la squadra ed è rientrato. Una beffa, inevitabile, e lo si avverte nelle sue parole sotto al podio.

“Devo congratularmi con George e il team per questa doppietta – ha detto Hamilton. Non mi aspettavo questa prestazione, perché venerdì era un disastro per noi e la vettura non andava bene. Abbiamo fatto qualche cambiamento e non sapevamo come sarebbero andate le cose anche per via del bagnato di ieri, però oggi la macchina era fantastica, siamo riusciti a fare una doppietta e quindi gran lavoro dei ragazzi. Ho cercato di avvicinarmi a George ma lui ha fatto un lavoro straordinario andando lungo sugli pneumatici”.

“In ogni stint io comunque avevo ancora gomma da spremere, ma il team mi ha detto di rientrare e purtroppo è andata così. Noi in lotta per il mondiale? Assolutamente no: sarebbe una speranza eccessiva, ma se continuiamo su queste prestazioni, magari iniziando bene i weekend potremo continuare così. La McLaren oggi era più forte di noi, ma partivamo più avanti, quindi bisogna continuare a spingere”.