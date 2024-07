F1 | GP Belgio, clamorosa impresa di Russell: resiste ad Hamilton e vince a Spa [RISULTATI]

F1 GP Belgio – Uno-due clamoroso della Mercedes nell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente incredibile, caratterizzata da un’equilibrio incerto nelle posizioni di vertice della classifica, l’inglese della Mercedes è riuscito a garantirsi il secondo successo della stagione dopo quello ottenuto in Austria, nonché il terzo della carriera, piegando il compagno di squadra Lewis Hamilton e la McLaren di Oscar Piastri.

Il sette volte iridato, in testa alla corsa fino all’ultimo pit-stop, tra l’altro dopo una prova maiuscola al volante della W15 (l’inglese era riuscito a garantirsi la leadership già al terzo giro su Charles Leclerc), ha scelto di andare su una strategia a due soste al contrario del compagno di squadra, bravo a tirare con una sola sosta fino al passaggio sotto la bandiera a scacchi. Una scelta varata a metà corsa, sulla base del consumo ridotto emerso sulle gomme hard (condizioni di asfalto e aria ben più calde rispetto a venerdì), che alla fine gli ha permesso di mantenere il ritmo necessario per tenersi alle spalle i principali avversari per il primato.

Russell gioca il jolly, Leclerc resiste a Verstappen

Sul terzo gradino del podio ha trovato posto un ottimo Piastri, bravo a tenere il ritmo dei migliori e in lotta per la vittoria fino all’ultima tornata, seguito da Charles Leclerc, Max Verstappen e Lando Norris. Il monegasco, secondo per gran parte della corsa, ha accusato un piccolo crollo nell’ultimo stint che non gli ha permesso di rimanere in lotta per la vittoria con Russell ed Hamilton, mentre l’olandese si è dovuto “accontentare” di punti importanti in ottica campionato. L’alfiere della Red Bull ha dovuto desistere dall’attacco a Leclerc, bravo a tenere la posizione sul finale della corsa nonostante il drop delle sue gomme hard, ma è riuscito a giungere davanti a Norris, raggiungendo di fatto l’obiettivo della corsa, ovvero quello di minimizzare i danni in classifica dopo la penalità di dieci posizioni per l’installazione in vettura della quinta unità della stagione.

Prossimo appuntamento a Zandvoort

In settima posizione ha concluso Carlos Sainz, mentre Sergio Perez, Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno ottenuto gli ultimi piazzamenti all’interno della top dieci. Adesso per i piloti arriverà una meritata pausa estiva, utile per ricaricare le batterie dopo le fatiche di questa metà stagione. Il prossimo appuntamento è in programma a fine agosto sul tracciato di Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1.

RACE CLASSIFICATION (LAP 44/44) Look at the gap between the top three! 😅#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7DHzJf76xe — Formula 1 (@F1) July 28, 2024