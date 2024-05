GP Miami F1 | Ferrari, Leclerc ancora in prima fila: “Possiamo mettere pressione a Max!”

Ottima giornata per Charles Leclerc in quel di Miami. Il pilota della Ferrari, dopo la seconda posizione conquistata nella Sprint Race ha replicato il risultato delle qualifiche di ieri centrando la prima fila, staccato di un decimo da Verstappen, ancora una volta davanti a tutti. Sembra che l’olandese, pur essendo decisamente favorito, sia attaccabile nel momento in cui domani la partenza dei ferraristi dovesse fare la differenza. Il monegasco confida nella forza della SF-24 e soprattutto del DRS, per questo motivo lo start sarà di fondamentale importanza, e potrebbe determinare quantomeno la prima parte della corsa.

“Non ci sono stati problemi con le gomme ma è una delle piste più complicate paradossalmente, anche con queste temperature – ha detto Leclerc in mixed zone. Sto facendo un buon lavoro sotto questo di punto di vista, quindi sono contento perché sta pagando e sia a Shanghai che qua sto facendo dei passi in avanti così come mi aspettavo. In questo weekend siamo tornati alla normalità ma non è abbastanza, perché come ho sempre detto devo essere sempre lì in qualifica, non saranno quattro qualifiche buone ad accontentarmi”.

Ferrari, Leclerc: “La macchina c’è!”

“Adesso avremo altre 18 gare (più Sprint, ndr) e voglio partire sempre o in pole o quantomeno in prima fila. Per domani, la macchina c’è per battere Max, la gestione gomme sarà importante ma la chiave sarà la partenza e soprattutto il DRS: se riusciamo a stare entro il secondo allora possiamo metterlo sotto pressione, mentre e va via come stamattina nella Sprint allora sarà più difficile”.