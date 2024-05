Formula 1 | Mercedes, Russell: “Dobbiamo essere onesti con noi stessi”

Ancora problemi per la Mercedes, che a Miami fatica pure in qualifica. Settima posizione per George Russell, proprio davanti al compagno di squadra, e quindi sarà una quarta fila tutta Frecce d’Argento. La W15 non riesce a funzionare a dovere, ha un margine ristrettissimo di competitività, difficile da trovare in certe condizioni. La Sprint Race tra l’altro non ha portato nemmeno un punto a Brackley, quindi bisognerà massimizzare il risultato in gara, ma anche il giovane britannico teme di doversi accontentare delle briciole oppure di lottare con le Aston Martin.

“Ho faticato con le gomme per tutta la durata delle qualifiche – ha ammesso Russell. Funzionano in un range molto ristretto, e con Lewis abbiamo visto come riuscivamo ad andare bene se fossero state nella finestra giusta. Questa volta però è una situazione uguale per tutti: dobbiamo essere onesti, e a meno che non completiamo il giro perfetto, la settima e l’ottava posizione rispecchia le prestazioni della nostra macchina. C’è del lavoro da fare per migliorare le cose. Nella Sprint di inizio giornata ho fatto una buona partenza, ma sono rimasto bloccato all’esterno e ho perso alcune posizioni. Dopodiché, sono rimasto dietro un treno DRS, quindi è stata una vera processione. Speriamo di avere un Gran Premio migliore”.