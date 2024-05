F1 | Ferrari, Sainz in seconda fila a Miami: “Vincerà chi avrà il miglior passo gara”

Terza posizione per Carlos Sainz al termine delle qualifiche di Miami. Il madrileno ha piazzato la sua Ferrari alle spalle di quella di Leclerc, suo compagno di squadra, e oggi scatterà dal lato pulito della pista. Un vantaggio che su un tracciato con la prima curva così vicina alla linea di partenza potrebbe non essere sfruttato a dovere, ma il fatto che Verstappen proverà a tenere a bada Charles, così come accaduto nella Sprint Race, può offrire qualche possibilità al pilota spagnolo. I miglioramenti sulla sua SF-24 dopo la Sprint sono comunque evidenti, ma occhio a non sottovalutare troppo Perez e Norris, arrembanti alle spalle.

“Per me vincerà chi avrà il miglior passo – dice Sainz a Sky. Anche se dovessimo passare in partenza non sarà facile rimanere davanti. Per me è probabile che con due macchine lì davanti, dimostrando di avere un buon ritmo e con l’unica sosta, sì, possiamo mettere Max sotto pressione. Le statistiche però ci dicono che quando lui parte davanti è sempre molto difficile batterlo. Qui a Miami il pole-man non ha mai vinto? Interessante, bella statistica: e chi parte terzo come finisce solitamente? (ride). Ci proveremo come sempre, lo sapete. Abbiamo fatto dei progressi rispetto a ieri e questo sicuramente ci aiuterà”.