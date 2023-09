Formula 1 | Zhou, l’arrivo di Audi complica i piani di rinnovo con Sauber

Non è un periodo facile per Zhou Guanyu. Il pilota cinese, in scadenza con l’Alfa Romeo e quindi con il team Sauber, aveva ben avviato i contatti con il team per un rinnovo in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Audi però, che ricordiamo entrerà nel 2026 ufficialmente ha complicato e non poco i piani di Zhou, attualmente con soli 4 punti conquistati in questo mondiale, complice anche una C43 ben lontana dall’essere definita competitiva. Le alternative non sono moltissime per il pilota asiatico, la Williams potrebbe essere infatti il sedile disponibile, ma molto ambito evidentemente. Adesso, quindi, rischia di restare fuori dal Circus dopo appena due anni di carriera.

“L’obiettivo è ovviamente avere un contratto a lungo termine in Formula 1 – ha dichiarato Zhou ai media inglesi. Non è facile però, perché l’arrivo di Audi ha allungato e non poco i tempi. Per me, ovviamente, sarebbe bello legarmi per un lungo periodo così da essere più rilassato, piuttosto che avere un contratto di un solo anno. Questa è la mia priorità al momento, anche perché i posti disponibili non sono molti. Ci tengo molto a restare con la squadra”.

5/5 - (1 vote)