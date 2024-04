F1 | Vettel: “Alonso è stato l’avversario più duro contro cui ho gareggiato”

Sebastian Vettel non ha dubbi. Il tedesco, che ha appeso il casco al chiodo a fine 2022 al termine dell’esperienza biennale con Aston Martin, ha ammesso come Fernando Alonso sia stato il rivale più duro da affrontare nella sua carriera in Formula 1. Vettel e Alonso sono stati antagonisti a livello iridato nelle stagionei2010 e 2012, risoltesi con le vittorie finali dell’allora pilota in forza alla Red Bull che ebbe la meglio sullo spagnolo negli appuntamenti finali di quei campionati disputati ad Abu Dhabi e Interlagos.

“Il miglior pilota contro cui ho corso? Direi Michael e Lewis – ha dichiarato Vettel, intervistato da talkSPORT- Perché? Perché i numeri parlano da soli. Michael è stato il mio eroe e Lewis è il migliore da un tempo di vista statistico”.

Il tedesco poi, a precisa domanda su chi fosse stato il suo rivale più duro, ha risposto: “Fernando. Ho lottato con lui in vari campionati e durante la mia carriera è sempre stato lì. Molto competitivo. Penso sia stato l’avversario più difficile da affrontare”.