Formula 1 | Alfa Romeo Sauber, aggiornamenti importanti in vista di Singapore

La stagione dell’Alfa Romeo è stata decisamente negativa fino a questo momento. Bottas e Zhou hanno conquistato soltanto 10 punti, e la squadra svizzera con il marchio del Biscione è relegata al penultimo posto nel mondiale costruttori, davanti solo all’AlphaTauri e dietro ad Haas e Williams, reali obiettivi per l’ultima parte del campionato. La squadra statunitense naviga più o meno nelle stesse acque del team di proprietà della Sauber, mentre a Grove hanno alzato l’asticella grazie sopratutto alle splendide prestazioni di Albon ma anche alla riorganizzazione interna messa in atto dal nuovo campo del muretto, James Vowles. A Singapore, prossima tappa del mondiale, dovrebbero arrivare una serie di upgrade importanti sulla C43, vettura che è tornata in zona punti a Monza grazie al decimo posto di Valtteri Bottas, terza volta in top ten in questo 2023.

“Ci saranno degli aggiornamenti importanti in vista di Singapore – ha detto Bottas dopo Monza. Spero possano portarci più vicini alle squadre che ci sono davanti nel mondiale costruttori, così da poter lottare con loro per il settimo posto. Se non dovesse funzionare, allora sarà molto complicato da qui a fine stagione. Credo che possa essere comunque efficace, sappiamo che la forza di tutte le vetture al centro gruppo è molto simile, la differenza la fanno i dettagli, quindi non ci resta che vedere come andranno le cose lì. Ad oggi è tutto possibile, ci sono ancora tante gare prima della fine della stagione, e il margine è comunque molto piccolo con quelli davanti”.