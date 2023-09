Formula 1 | Alfa Romeo Sauber, Zhou felice del rinnovo nonostante l’accordo annuale

Nel corso della mattinata italiana, pomeriggio a Singapore, l’Alfa Romeo Sauber ha confermato la line-up di piloti anche per la prossima stagione, con Bottas e Zhou insieme per il terzo anno consecutivo nel 2024. Il pilota cinese si reputa soddisfatto di questo nuovo accordo, pur essendo annuale. Infatti nelle settimane scorse, aveva manifestato la volontà di legarsi a un team per più stagioni, così da non avere sempre l’ansia di rinnovo ogni dodici mesi circa. Il desiderio non è stato esaudito, ma può ritenersi soddisfatto di continuare con il team svizzero anche il prossimo anno, visto che il nuovo corso in partenza con Audi sembrava aver rallentato e non poco le trattative con il cinese.

“Sono felice del rinnovo, perché abbiamo fatto un gran lavoro insieme – ha dichiarato Zhou. Sono contento di lavorare ancora con la squadra, spero di celebrare questo momento con un bel risultato qui a Singapore. Sento che possiamo concentrarci sulla crescita della macchina e del gruppo, e sono felicissimo di correre il mio Gran Premio di casa in Cina, finalmente, nel 2024. Si tratta di un rinnovo annuale, anche perché poi inizierà un nuovo percorso per il team e tutto andrà valutato in quell’occasione. Avevo altre opzioni, sì, ma la mia priorità era rimanere qui”.