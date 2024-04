F1 | Red Bull, Horner sull’inizio di stagione di Perez: “Ha lavorato sodo durante l’inverno”

Sergio Perez è stato finora protagonista di un ottimo inizio di stagione che lo ha visto sempre andare a podio tranne in un’occasione, nel Gran Premio d’Australia dove ha concluso quinto risultando però l’unica Red Bull a traguardo. Analizzando questo primo scorcio di campionato del messicano, Chris Horner ha ammesso come Checo abbia svolto un lavoro massivo questo inverno che lo ha portato alla forma attuale.

Il 2024 deve rappresentare l’anno del riscatto da parte di Perez dopo un 2023 difficile che comunque lo ha visto concludere il campionato al secondo posto nel Mondiale piloti davanti a Lewis Hamilton. Per il messicano è fondamentale ottenere risultato di rilievo per convincere la squadra di Milton Keynes a rinnovargli il contratto attualmente in scadenza al termine della stagione.

“Penso che abbia lavorato duramente questo inverno – ha dichiarato Horner, intervistato dai media a Shanghai – È arrivato con un leggero cambiamento, forse, nel suo approccio ai fine settimana dei GP ed è stato molto vicino nelle quattro gare finora di questa stagione. In particolare su una pista come Suzuka dove l’anno scorso ha faticato parecchio, ma sicuramente quest’anno è molto competitivo.

Horner poi, continuando a discutere di Perez, ha aggiunto: “Penso che questo riassuma il fatto che entrambi i ragazzi abbiano a disposizione lo stesso materiale. Penso che Checo abbia lavorato duro dietro le quinte. Ha dedicato moltissime ore al simulatore e il suo approccio al fine settimana del Gran Premio, al set-up e così via, converge nella stessa direzione del suo compagno di squadra. Quest’anno ha fatto delle belle gare”.