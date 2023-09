Formula 1 | Mercato piloti: fiducia di Zhou sul rinnovo con Sauber

Continua a tenere banco nel paddock di Formula 1 il futuro che lega Zhou all’Alfa Romeo Sauber. Il pilota cinese non aveva accolto benissimo l’arrivo di Audi, secondo lui determinante per rallentare e non poco la trattativa di rinnovo anche in vista del 2024. Tra l’altro, la sua aspirazione è quella di avere un accordo pluriennale, così da poter essere più tranquillo e non pensare al futuro in continuazione. Questa discussione, al momento, non sembra però esserci, ma pensando esclusivamente alla prossima stagione, qualcosa sembra essersi sbloccato nelle ultime settimane, e dopo un iniziale pessimismo, sembra siano stati fatti dei passi in avanti.

“Niente è sicuro fino a quando non firmi il contratto – ha detto Zhou a RacingNews365. Non è stato deciso ancora nulla, ma siamo molto vicini, perché dopo la pausa estiva sono stati fatti dei passi in avanti. Non guardavo il telefono in quel periodo, ma adesso penso sia il momento di mettere tutto nero su bianco, si spera nelle prossime settimane. Ho meno sponsor personali rispetto a prima, ma devo parlare di dettagli con la squadra, questo non è certamente il mio primo contratto in Formula 1. Il secondo è stato più o meno dettagliato perché appunto hai già più esperienza, ma sento di non dovermi preoccupare, perché penso di meritare la conferma”.